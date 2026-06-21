MLB: Freddy Peralta mantiene la calma pese a su difícil momento con los Mets

Suscríbete a nuestros canales

Freddy Peralta no ha logrado cumplir con las altas expectativas durante su primera campaña con los Mets de Nueva York. Sin embargo, el lanzador derecho mantiene la calma ante su desempeño irregular. Llegar a un mercado tan exigente siempre genera presión adicional, pero él prefiere mantenerse enfocado.

Confianza intacta pese a los tropiezos

"No estoy preocupado", confesó Peralta a la cadena SNY tras una dolorosa salida el pasado sábado. En ese encuentro, permitió 10 carreras limpias en apenas dos entradas y dos tercios, cayendo 15-3 ante Filadelfia. "Obviamente no me siento bien en este momento, pero no me angustia", aseguró el lanzador.

Estadísticas en declive durante junio

Actualmente, su efectividad se ubica en 4.83, la cifra más alta que ha registrado desde la temporada 2019. En aquel entonces, lanzaba principalmente como relevista para los Cerveceros de Milwaukee. Durante el presente mes, ha evidenciado fuertes altibajos en el montículo. En total, ha tolerado 18 carreras limpias a lo largo de 19 entradas y dos tercios.

Para ilustrar su inconsistencia este mes, aquí el detalle de sus aperturas recientes:

3 de junio contra los Marineros: 6 entradas lanzadas, 1 carrera limpia.

9 de junio frente a los Cardenales: 6 entradas lanzadas, 6 carreras limpias.

14 de junio contra los Bravos: 5 entradas lanzadas, 1 carrera limpia.

20 de junio ante los Filis: 2.2 entradas lanzadas, 10 carreras limpias.

El futuro y la búsqueda de su mejor versión

Peralta llegó a los Mets en enero a través de un cambio que involucró a cuatro peloteros. Tras quedar quinto en la votación del Cy Young el año pasado, se esperaba que liderara la rotación neoyorquina. Además, pronto será agente libre y buscaba una jugosa extensión de siete u ocho años durante la primavera.

Para revertir este escenario, el serpentinero de 30 años ya tiene un plan en mente. "Me concentro en lo bueno, trato de volver a ser yo mismo y dejo el pasado atrás", explicó. Finalmente, reconoció su inconsistencia reciente, pero dejó claro que confía en tener el tiempo necesario para mejorar y cerrar fuerte.