Luisangel Acuña rompe su sequía jonronera en la MLB ante un lanzador venezolano

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54 juegos tuvieron que pasar para que Luisangel Acuña se estrenara como jonronero en esta temporada 2026 y con el uniforme de las Medias Blancas de Chicago. Esto sucedió en la tarde de este domingo, en lo que fue la derrota de su equipo por 5 a 4 ante los Tigres de Detroit.

La conexión del grandeliga venezolano sucedió a la altura del sexto episodio, ante los envíos de su compatriota Keider Montero. Al segundo lanzamiento, una Knuckle Curve alta, le dio con todo para desaparecer la bola por todo el jardín central, a una distancia de 416 pies y con una velocidad de salida de 104.8 mph.

Vale mencionar que se trató de un cuadrangular de dos carreras que le permitió a Chicago tomar la delantera en la pizarra en ese entonces. Es así como Luisangel Acuña aumenta sus números a 10 carreras impulsadas y 14 anotadas, con .213 de promedio hasta la fecha.

¿Cuándo fue el último jonrón de Luisangel Acuña en la MLB?

Si bien esta es la tercera campaña de Grandes Ligas para el caraqueño, en toda la zafra 2025 no logró conectar batazos de cuatro esquinas mientras vio acción con los Mets de Nueva York en 95 compromisos.

De hecho, la última vez que se fue para la calle fue en su año debut, en 2024, cuando disparó un total de tres. Ese último lo disparó el 21 de septiembre frente a los Phillies de Filadelfia.