MLB: Luis Arráez tiene un nuevo y cercano rival por el título de bateo

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La batalla por el título de bateo de la Liga Nacional sigue al rojo vivo. El dominicano Otto López ha dominado durante toda la campaña, pero con el venezolano Luis Arráez siguiéndole de cerca. La "Regadera" ha podido reencontrarse con su mejor versión tras su llegada a los Gigantes de San Francisco, por lo que nuevamente está siendo una máquina de conectar hits.

Eso sí, lo que parecía estar destinado a ser una pelea de dos durante los próximos meses, podría mutar y ser ahora una carrera entre tres bateador. Jung Hoo Lee, compañero de equipo de Arráez en los Gigantes, ya acumula los turnos necesarios para entrar en el listado, y su aparición lo mete de lleno en esta apasionante pelea por ser el mejor bateador de contacto del "Viejo Circuito".

Nueva compañía para Luis Arráez

Este sábado 20 de junio, Jung Hoo Lee se fue de 4-2 ante los Marlins de Miami, y finalmente logró tomar la cantidad de turnos necesarios para calificar dentro de los líderes estadísticos de las Grandes Ligas. Con este par de imparables, el promedio del jardinero surcoreano subió a .331, por lo que se puso a un solo punto de Otto López, y desplazó a Luis Arráez, quien ahora es tercero con .320.

Y es que, en efecto, Lee tiene casi 40 turnos menos en comparación con López y Arráez, luego de haber pasado una semana en la lista de lesionados. Sin embargo, sus 86 inatrapables en 260 turnos consumidos hablan muy bien del enorme talento que posee y de su buena capacidad de contacto.

De esta manera, Luis Arráez no solo tendrá que superar al toletero de los Marlins si quiere ganar su cuarto título de bateo de por vida, sino que además, también tendrá que tener un ojo en casa, para intentar superar lo que pueda hacer su compañero de equipo.