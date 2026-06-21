MLB: Wilyer Abreu se consolida como el escudero de Willson Contreras en Boston

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Aunque las cosas no estén yendo de la mejor manera para los Medias Rojas de Boston, la temporada 2026 ha sido positiva hasta los momentos para el venezolano Wilyer Abreu. El jardinero de los patirrojos ha vivido algún que otro altibajo a lo largo de esta campaña, pero ha podido ser consistente y poco a poco sigue mejorando.

El toletero zuliano ha sido, sin duda alguna, una de las mejores armas de una ofensiva de Boston que no ha podido estar a la altura de las expectativas que se habían generado alrededor del equipo, y este sábado 20 de junio volvió a demostrar su habilidad con el madero, esa que lo ha convertido en el segundo mejor bateador de los Medias Rojas en 2026.

Wilyer Abreu responde de nuevo

Este sábado 20 de junio, Wilyer Abreu se convirtió en la gran figura del triunfo de los Medias Rojas sobre los Marineros de Seattle en condición de visitante, al irse de 3-1 con un cuadrangular de dos carreras por todo el jardín central, que sirvió para voltear el compromiso en ese momento y darle ventaja parcial de 5-1 a Boston.

Con este batazo de cuatro esquinas, el dos veces Guante de Oro llegó a nueve estacazos en lo que va de año, y además, sumó también sus impulsadas número 35 y 36 de la zafra. Si bien su ritmo actual no es el mejor de su carrera en este par de renglones, compensa con un muy buen promedio al bate de .275, que sí pinta para ser el más alto desde que está en Las Mayores.

Si revisamos los líderes dentro de la organización, Wilyer Abreu es líder en hits (78), segundo en dobles (16), y tercero en cuadrangulares (7), impulsadas (36), average (.275) y OPS (.767), por lo que es el gran escudero de Willson Contreras, quien sigue siendo el referente a la ofensiva de estos Medias Rojas.