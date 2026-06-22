MLB: La magistral actuación de Keider Montero deslumbra a los Tigres de Detroit

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Retirar una entrada con menos de diez lanzamientos es raro, pero hacerlo en tres episodios consecutivos es una hazaña excepcional. El abridor de los Tigres de Detroit, Keider Montero, logró exactamente eso este domingo ante los Medias Blancas de Chicago. Su control fue tan impecable que solo necesitó 15 envíos para conseguir los primeros seis outs del encuentro.

Para el tercer capítulo, sumaba apenas 22 lanzamientos y nueve retirados en su cuenta personal. Esta marca de eficiencia es la más baja registrada por un abridor de Detroit desde julio de 2018. El diestro mantuvo un dominio absoluto frente a la poderosa ofensiva de los líderes de la División Central, demostrando un ritmo inmejorable.

El fin del encanto en el quinto episodio

La exhibición de Montero continuó con cuatro entradas perfectas, acumulando 33 envíos, de los cuales 24 fueron strikes. Logró retirar a 13 bateadores de forma consecutiva, silenciando por completo a la alineación rival. Sin embargo, en la parte alta del quinto episodio, un contacto flojo se transformó en el primer imparable en su contra.

Lamentablemente, su labor casi perfecta se vio empañada poco después al permitir un sorpresivo cuadrangular de dos carreras. A pesar de este tropiezo, el serpentinero exhibió un enorme temple sobre la lomita del Comerica Park. Montero dejó claro con esta salida que tiene la estamina y el talento para brillar como abridor a tiempo completo.

Consolidación en la rotación de Detroit

El abridor finalizó su labor tras adentrarse en la séptima entrada, permitiendo seis imparables y tres carreras limpias. Aunque su control mermó levemente al final, abandonó el juego con 76 lanzamientos, sin otorgar boletos y recetando tres ponches. Tras su ovacionada salida, el mánager A.J. Hinch confió en el relevista Drew Sommers para relevarlo.

Tras superar algunas dificultades en el mes de abril, Montero se ha convertido en el brazo más estable de Detroit. Ante la ola de lesiones que afecta a la rotación, ha promediado una efectividad cercana a 3.50 en sus últimas nueve aperturas. Si mantiene este nivel, será vital para las aspiraciones del equipo durante el resto del verano.