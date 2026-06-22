MLB: William Contreras cierra la semana con una jornada productiva e histórica

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Un inning de ocho carreras fue más que suficiente para que los Cerveceros de Milwaukee derrotaran por 9 a 4 a los Bravos de Atlanta en el Truist Park. Allí, el bate de William Contreras fue uno de los más destacados de esta jornada dominical en la MLB.

Contreras no baja su ritmo ofensivo

Para este compromiso, el grandeliga venezolano ligó de 5-4 con jonrón, tres carreras impulsadas y dos anotadas. De hecho, se trató de su juego multi-hit número 23 de esta campaña, así como el tercero de cuatro inatrapables.

En ese segundo episodio arrollador del conjunto de Milwaukee, William Contreras abrió las acciones con sencillo, pero fue al momento de tomar su segundo turno cuando sacó a relucir su poder.

Y es que con dos compañeros en circulación hizo desaparecer la bola por todo el jardín izquierdo, a una distancia de 408 pies y con una velocidad de salida de 109.5 mph. De esa manera completó el rally de ocho rayitas de su equipo.

Por su parte, vale resaltar que esta es la cuarta ocasión en la carrera de William que firma un encuentro de cuatro imparables y tres remolcadas. De esa manera iguala a Baudilio Díaz, Ramón Hernández y Víctor Martínez con el récord entre receptores venezolanos con un juego de ese estilo.

Números de William Contreras en la temporada 2026 de la MLB