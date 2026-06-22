MiLB: Prospecto magallanero vuelve a brillar y pide debut en Grandes Ligas con Boston

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Los Medias Rojas de Boston han vivido una temporada realmente terrible en 2026, y además, han tenido problemas en el centro del diamante, con la lesión de Trevor Story y el rendimiento no tan bueno de Marcelo Mayer. Todo esto, podrían ser buenas noticias para un prospecto venezolano que espera pacientemente por su oportunidad: Franklin Arias.

El campocorto venezolano es uno de los prospectos de moda en todo el mundo del beisbol, precismanete porque vive un presente que es realmente formidable en Doble A, en donde se ha convertido en uno de los mejores peloteros de la categoría, gracias a una productividad con el madero que ha sido realmente de élite.

De hecho, este fin de semana fue fantástico para Franklin Arias. El infielder, que en Venezuela pertenece a los Navegantes del Magallanes, fue la gran figura de su equipo, los Portland Sea Dogs, en par de compromisos ante los Somerset Patriots, filial de los Yankees, al dejar números impresionantes.

Franklin Arias vuelve a sorprender

Este fin de semana, el venezolano Franklin Arias volvió a demostrar que merece empezar a ser considerado como un candidato muy serio para ascender al equipo grande de los Medias Rojas de Boston, luego de par de juegos excepcionales para él.

Primero, se fue de 5-3 el sábado, con dos sencillos y un doble, además de una carrera anotada, siendo pieza clave del triunfo de los suyos. Un día después, volvió a irse de 5-3, esta vez con dos dobles y un cuadrangular, con una carrera impulsada y dos anotadas, en lo que fue una jornada todavía más brillante, a pesar de que los Sea Dogs cayeron derrotados.

Con este par de actuaciones de excelentísimo nivel, Franklin Arias batea ya para .315 de average en lo que va de 2026, con un OPS de .974 que no para de causar sensación. Además, el caraqueño tiene 14 cuadrangulares, 28 extrabases y 36 carreras remolcadas, por lo que su poderío ofensivo debe lucir atractivo para el equipo grande de los Medias Rojas.