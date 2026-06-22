MLB: ¿Se va de los Gigantes? El drástico cambio de Rafael Devers tras altercado con su manager

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Rafael Devers nuevamente es protagonista por su conducta en las Grandes Ligas. El pelotero dominicano protagonizó un pequeño altercado con el manager Tony Vitello, quien decidió sustituirlo en el último inning del encuentro entre Gigantes de San Francisco y Marlins de Miami, en la jornada de este domingo 22 de junio.

La franquicia de la Bahía intentaba remontar en la parte alta de la novena entrada contra los peces cuando se produjo un momento tenso. El bateador quisqueyano había llegado a primera base tras recibir boleto, manteniendo vivas las esperanzas de empate en un juego muy cerrado.

En ese contexto, el mánager Tony Vitello decidió enviar al corredor emergente Jonah Cox para aumentar la velocidad en las bases y buscar la carrera del empate. Sin embargo, Devers no quería abandonar el partido y trató de rechazar la sustitución, generando un momento incómodo en el que el corredor quedó en medio de la situación mientras el jugador insistía en permanecer en el juego.

Manager silencia polémica, Devers abre debate

Finalmente, la jugada no tuvo el efecto esperado para San Francisco. Jung Hoo Lee conectó un elevado y luego Willy Adames terminó la entrada con una doble matanza, sellando la victoria 2-1 para los Marlins. Tras el encuentro, Vitello explicó que entendía la postura de Devers, especialmente por su molestia en la pierna, pero dejó claro que una vez tomada la decisión de enviar al corredor emergente, no había marcha atrás.

Así que, simplemente vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para ganar el juego. Obviamente, te gustaría que Jonah fuera a recuperarla, ya sabes, es relativamente rápido al plato, pero en un doble, vamos a hacer lo que sea mejor para poder anotar. Sabes lo competitivo que es, quiere seguir en el juego, estoy bien", declaró el mandamás a MLB.com.

Pese a que el capataz garantizó que todo estaba en orden con el inicialista, el dominicano eliminó todas sus publicaciones en Instagram que tuvieran que ver con la organización de la Liga Nacional, generando debate sobre su continuidad en el equipo.