MLB: Luis Arráez no se cansa de callar bocas en 2026

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Luis Arráez ha sido uno de los grandes nombres en el mundo del beisbol en lo que va de 2026. Inexplicablemente, el venezolano tardó en salir de la agencia libre, pero finalmente llegó a un acuerdo con los Gigantes de San Francisco, equipo en donde tenía una misión bastante clara: retomar su mejor versión y demostrar que es una pieza valiosa para cualquier lineup.

En efecto, el oriundo de San Felipe ha sido capaz de hacer esto, y además, ha superado de manera excepcional hasta las expectativas más optimistas que se tenían sobre él, con la que podría catalogarse como la mejor temporada de toda su carrera hasta los momentos.

Luis Arráez silencia a sus críticos

Y es que, mientras no conseguía contrato en las Grandes Ligas, muchos analistas resaltaron varios "puntos débiles" que Luis Arráez ha enterrado por completo en lo que va de 2026, con el uniforme de los Gigantes.

Por ejemplo, se decía que una de las cosas que alejaba a los equipos era la falta de poder del toletero criollo. Sin embargo, en lo que va de 2026, la "Regadera" acumula 25 extrabases, cifra con la proyecta superar los 50, en lo que sería la mejor marca de su carrera en este importante renglón ofensivo.

Otro de los "problemas" de Luis Arráez había sido su defensa, que históricamente no era buena. En lo que va de año, el venezolano 10 outs por encima del promedio y un valor de carrera de fildeo de ocho, lo que lo deja con un rating defensiva de 7.6 según Fangraphs, siendo el segundo mejor camarero de todo Major League Baseball.

Finalmente, el infielder de San Francisco ha sido también cuestionado por su velocidad y su corrido de bases, pero tiene seis triples (igualando su marca personal), y ha robado seis bases en seis intentos. Sin duda, su 2026 ha sido una paliza total para sus detractores.