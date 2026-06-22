MLB: Ronald Acuña Jr. enrumbado hacia el Juego de Estrellas a pesar de un complicado año

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2026 ha sido un año complicado para Ronald Acuña Jr. El toletero de los Bravos de Atlanta ha tenido que atravesar algunas dificultades físicas y también algunos bajones ofensivos a lo largo de la temporada, pero a pesar de eso, ha sido capaz de mostrar el enorme y bien conocido talento que posee.

El venezolano no solo ha podido aportarle su granito de arena a unos Bravos que han sabido volver a competir al más alto nivel, sino que además sigue gozando de una popularidad realmente sensacional dentro del beisbol de las Grandes Ligas, por lo que a pesar de los problemas que ha tenido, a día de hoy se está ganando un lugar como titular en el equipo de la Liga Nacional para el Juego de las Estrellas.

Ronald Acuña Jr. entre los más votados

En el más reciente boletín publicado por Major League Baseball este lunes 22 de junio, Ronald Acuña Jr. aparece como el tercer jardinero con más votos de la Liga Nacional, por lo que, a día de hoy, sería titular en el Juegoe de Estrellas, junto a Andy Pagés y Brandon Marsh.

A pesar de los inconvenientes anteriormente mencionados, la "Bestia" tiene nada más y nada menos que 1.216.288 votos hasta ahora, cifra con la que supera a figuras de la talla de Juan Soto, Michael Harris II; Teoscar Hernández o James Wood, para mantenerse como dueño de esta plaza.

En 53 compromisos disputados en lo que va de zafra, Ronald Acuña Jr. batea para un average de tan solo .251, pero sostiene un meritorio OPS de .794. El de La Sabana tiene también siete batazos de vuelta completa y 22 carreras remolcadas, además de sumar también 31 anotadas y una excelente cifra de 15 bases robadas.