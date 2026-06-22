MLB: Elly De La Cruz vuelve a la acción tras una exitosa rehabilitación en Ligas Menores

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El dinámico campocorto de los Rojos de Cincinnati, Elly De La Cruz, será reincorporado al equipo grande este martes. El mánager Terry Francona confirmó la noticia el lunes, alegrando a los seguidores de la franquicia y del béisbol en general.

El talentoso pelotero se perdió 19 compromisos de la actual temporada regular. Esta prolongada ausencia fue la consecuencia directa de una molesta distensión en el tendón de la corva de su pierna derecha. De La Cruz no veía acción oficial en las Grandes Ligas desde el pasado 1 de junio.

Sin embargo, ya demostró su recuperación tomando práctica de bateo previo al choque del lunes frente a los Cerveceros de Milwaukee, líderes de su división.

Rehabilitación exitosa y cautela del equipo

Para recuperar su ritmo competitivo, el jugador disputó tres encuentros de rehabilitación en las Ligas Menores. Lo hizo vistiendo el uniforme de los Louisville Bats, la principal filial de categoría Triple A de la organización.

Durante esta breve etapa de acondicionamiento físico, dejó un registro de dos imparables en ocho turnos al plato. Su desempeño ofensivo incluyó un imponente cuadrangular y dos carreras impulsadas para su causa.

Tras conectar ese vuelacercas el viernes, De La Cruz le escribió un mensaje de texto a Francona: "Estaré allí mañana". No obstante, la gerencia y el cuerpo médico de Cincinnati prefirieron ser precavidos y no apresurar su regreso al máximo nivel.

El fin de una racha histórica

La lesión sufrida por el infielder ocurrió el 31 de mayo en un disputado compromiso contra los Bravos de Atlanta. Aquel día, tuvo que abandonar el diamante por rigidez muscular luego de conectar un indiscutible en la quinta entrada.

Este infortunio médico cortó de tajo una impresionante seguidilla de 276 partidos jugados de forma consecutiva. Dicha marca representa la sexta más larga para cualquier jugador de los Rojos en la era de expansión, vigente desde 1961.

Esta admirable demostración de durabilidad había comenzado el 30 de julio de la campaña 2024. Hasta el momento de ingresar a la lista de lesionados, el bateador ambidiestro mantenía un sólido promedio de .280 con 12 jonrones.

El panorama actual de Cincinnati

El regreso de De La Cruz llega en un momento sumamente crucial para las aspiraciones de su novena. Los Rojos, con un récord actual de 37 victorias y 39 derrotas, buscan con urgencia una racha positiva de triunfos.

El conjunto de Ohio viene de recibir una inyección anímica importante tras su visita al Bronx. Durante el fin de semana, lograron imponerse y ganar dos de los tres juegos de la serie ante los poderosos Yankees de Nueva York.

Pese a este destacable resultado como visitantes, Cincinnati aún se encuentra batallando en el sótano de la División Central de la Liga Nacional. El retorno de su principal figura podría ser la chispa ofensiva necesaria para escalar posiciones.