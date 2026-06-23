MLB: Dodgers alcanzan su victoria número 50 impulsados en el poder de sus estrellas

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Los Dodgers de Los Ángeles alcanzaron un importante hito este lunes al conseguir su anhelada victoria número 50 de la temporada. Lograron esta hazaña tras imponerse por 2-1 a los Mellizos de Minnesota en un cerrado duelo en el Target Field. Este triunfo fue un alivio para la novena californiana, ya que les permitió romper una inusual racha de dos derrotas consecutivas.

Para lograrlo, contaron con el madero oportuno de sus grandes estrellas, quienes definieron el rumbo del encuentro con puro poder. El batazo definitivo llegó en la parte alta de la sexta entrada, cuando el partido se encontraba igualado a una carrera. Freddie Freeman se vistió de héroe al conectar su decimotercer cuadrangular de la campaña, sellando así la histórica victoria angelina.

Ohtani desata su poder desde el inicio

El astro japonés Shohei Ohtani no hizo esperar a los aficionados y demostró su fuerza apenas arrancó el compromiso. En el segundo lanzamiento del juego, castigó un cambio de velocidad del abridor Zebby Matthews que viajaba a 140 km/h.

La esférica salió disparada del bate de Ohtani a la impresionante velocidad de 182.6 km/h, superando rápidamente las gradas del jardín derecho. Este fue su sexto bambinazo abriendo juego en lo que va del año y el séptimo que registra durante este mes.

El Target Field se ha convertido en un escenario muy favorable para el toletero designado de Los Ángeles. Con este nuevo impacto, Ohtani ya acumula cuatro jonrones y diez carreras impulsadas en tan solo trece partidos disputados en ese estadio.

Reacción local y pitcheo dominante

Los Mellizos respondieron en la parte baja de la primera entrada gracias a un potente batazo de Byron Buxton frente a Will Klein. Buxton conectó su jonrón 25 del año, empatando momentáneamente el liderato de la Liga Americana con Yordan Álvarez.

A pesar de ese golpe inicial, el relevo de los angelinos ajustó su estrategia y maniató por completo a la ofensiva local. El lanzador Eric Lauer brilló al trabajar durante seis completas sin permitir un solo hit, otorgando tres boletos y ponchando a dos.

La labor del bullpen angelino fue impecable el resto de la noche para proteger la valiosa ventaja. Finalmente, el cerrador Tanner Scott subió al montículo en el noveno episodio y concretó su décimo salvamento de la temporada sin sobresaltos.

Una celebración opacada por las lesiones

A pesar de la inmensa alegría por sumar la victoria número 50, el cuerpo técnico de los Dodgers terminó la noche con preocupaciones. El equipo sufrió la baja de dos piezas importantes de su alineación durante el primer tercio del ajustado compromiso.

El jardinero Kyle Tucker tuvo que abandonar el diamante apenas en la segunda entrada debido a unos dolorosos espasmos lumbares. Esta situación obligó al mánager a reorganizar sus piezas de manera prematura para no ceder terreno ante los Mellizos.

Poco después, en el tercer episodio, el receptor Dalton Rushing también fue retirado del encuentro de forma preventiva. El cuerpo médico del equipo decidió sacarlo del juego para evaluarlo detalladamente por una posible conmoción cerebral.