La polémica del Orgullo en los Giants: falta de comunicación y mensajes bíblicos

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El comisionado de las Grandes Ligas, Rob Manfred, aclaró un reciente incidente ocurrido con los San Francisco Giants. A través de una carta oficial, admitió que la gerencia del equipo falló al informar a sus jugadores sobre el código de vestimenta. La confusión se originó durante la Noche del Orgullo anual del club, celebrada a principios de este mes.

Los beisbolistas no fueron notificados de que tenían el derecho a negarse a utilizar las gorras con los colores del arcoíris. Ante esta desinformación, miembros del roster como el abridor Landen Roupp decidieron escribir versículos bíblicos en la indumentaria temática.

Esto detonó una advertencia inicial de las autoridades, ya que alterar el equipamiento oficial viola directamente las políticas de la MLB.

La intervención del senador Hawley

El senador republicano por Missouri, Josh Hawley, intervino en la situación enviando una misiva directamente a Manfred. En el documento, el político expresó su "seria preocupación" por la amonestación verbal que recibieron los deportistas.

Hawley catalogó la advertencia de la liga como una medida "dudosa" y contradictoria. Desde su perspectiva, permitir el uso de uniformes con motivos del Orgullo ya representa una promoción activa de una postura política.

Para dar a conocer la postura oficial de las Grandes Ligas, el legislador publicó este lunes la respuesta de Manfred. Las declaraciones del comisionado arrojaron luz sobre los verdaderos motivos detrás de la polémica amonestación.

Excepciones y fallos de comunicación

En su respuesta, Manfred recordó que en 2023 se implementó una regla para evitar la incomodidad de los atletas. Esta norma prohíbe el uso de uniformes temáticos en días festivos, permitiendo modificaciones solo para homenajes muy específicos.

Sin embargo, debido a sus grandes comunidades LGBTQ+, los Giants y los Dodgers de Los Ángeles obtuvieron una exención especial. La condición innegociable era que estas prendas fueran opcionales y que se garantizara la comodidad del personal uniformado.

"Lamentablemente, este año la comunicación de los Giants con los jugadores fue inadecuada y poco clara", reconoció Manfred. Al desconocer que podían usar su gorra tradicional, los peloteros optaron por intervenir las prendas conmemorativas.

Ausencia de sanciones oficiales

Pese a la evidente violación del reglamento de uniformes, a los jugadores se les permitió disputar el encuentro con normalidad. Durante todo el partido utilizaron las gorras modificadas con las referencias bíblicas sin interrupciones.

El comisionado explicó que la llamada de atención posterior al juego fue un procedimiento de rutina de su oficina. Aclaró que esta medida estándar se emitió antes de que la liga descubriera la falta de comunicación por parte del equipo.

Para cerrar el tema y calmar las críticas, el directivo dejó clara la resolución final sobre los involucrados. Garantizó de forma categórica que los peloteros no recibieron multas ni sanciones económicas, y aseguró que no serán castigados en el futuro.