Bateo oportuno y pitcheo indomable: La noche en que la MLB se negó a las palizas

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Quienes sigan el béisbol bajo la premisa de que las pizarras abultadas y los jonrones kilométricos son la norma, tuvieron que cambiar de canal anoche. Las Grandes Ligas vivieron una de las jornadas más dramáticas, tensas y parejas de su historia moderna.

En un despliegue de pitcheo dominante y relevos de infarto, los 12 compromisos disputados a lo largo y ancho de los Estados Unidos se definieron por un diferencial combinado de apenas 20 carreras.

Para ponerlo en perspectiva: el margen promedio de victoria de toda la jornada fue de escasas 1.6 carreras por partido. No hubo espacio para el respiro, ni ventajas cómodas, ni juegos decididos antes de la novena entrada. Fue, literalmente, un maratón de juegos de una sola carrera y definiciones en el último suspiro.

Un hito que no se veía desde 1989

La hazaña de paridad colectiva registrada anoche no es un dato menor para los amantes de las estadísticas. De hecho, la oficina de datos de la liga confirmó que este es el menor diferencial combinado de carreras en un solo día (con un mínimo de 12 juegos) desde el 6 de agosto de 1989.

En aquella mítica fecha de finales de los 80, la liga vio una diferencia idéntica de 20 anotaciones, aunque repartida en 13 encuentros. Lo vivido en esta oportunidad rompe una sequía de casi cuatro décadas sin ver un equilibrio tan absoluto entre las 24 escuadras que saltaron al diamante.

¿Cómo se llega a un número tan ridículamente bajo en el béisbol actual? La respuesta estuvo en las trincheras. Las estrategias de los mánagers, enfocadas en exprimir el talento de sus bullpens (cuerpo de relevistas) ante la mínima amenaza, transformaron la noche en un tablero de ajedrez.

Los bates oportunos aparecieron solo cuando era estrictamente necesario. Mientras que los cerradores tuvieron que sudar frío para colgar los ceros definitivos, dejando a decenas de corredores varados en las almohadillas y provocando el lamento de miles de aficionados en los estadios.

Esta jornada histórica de la MLB pasa a los libros de récords no por el brillo de las grandes ofensivas, sino por el triunfo de la paridad, demostrando que en el mejor béisbol del mundo, a veces, la distancia entre la gloria y el fracaso es de apenas un par de costuras.