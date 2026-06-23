MLB: ¿Cuántos campeones del Clásico Mundial podrían jugar el Juego de Estrellas?

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Se acerca una de las épocas más esperadas por los fanáticos del beisbol de las Grandes Ligas: el Juego de las Estrellas. En exactamente tres semanas, el próximo 14 de julio, los mejores jugadores de la temporada 2026 se darán cita en el Citizens Bank Park de Filadelfia, casa de los Phillies, para la edición número 96 del "Clásico de Verano".

Por supuesto, como ya es costumbre, Venezuela apunta a tener representación en esta nueva edición de este importante evento, con varios toleteros que acumulan votos y méritos para ser considerados dentro de los mejores de esta primera mitad del año. Además, varios también representaron a Venezuela en el Clásico Mundial de Beisbol, por lo que tendrán ganas de dejar nuevamente en alto al país.

¿Cuántos campeones del Clásico Mundial podrían ir al All Star?

Según el más reciente boletín de las votaciones al Juego de Estrellas, publicado por Major League Baseball, varios campeones mundiales con Venezuela tienen chances importantes de meterse en el Juego de Estrellas de 2026.

En la Liga Nacional, Ronald Acuña Jr. es el tercer jardinero más votado, y su presencia parece estar casi asegurada. Por otro lado, William Contreras (cuarto entre los receptores) y Luis Arráez (quinto entre los segunda base) también tienen opciones muy reales de meterse en esta esperada contienda.

Por otro lado, en la Liga Americana el mejor ubicado es Andrés Giménez, quien es el segundo shortstop con más votos. Eso sí, Willson Contreras (sexto entre los primera base) y Gleyber Torres (sexto entre los segunda base) también parecen tener opciones bastante serias de hacerse con un lugar.