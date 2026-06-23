LVBP: Orlando Arcia dejó estos números con Leones

Suscríbete a nuestros canales

Los Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui concretaron un cambio este lunes que involucró a cuatro, uno de ellos Orlando Arcia, quien regresará a la franquicia que le dio la primera oportunidad de jugar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, pero antes repasaremos cómo fueron sus números en la novena capitalina.

El "Menor" era uno de los peloteros favoritos de la afición caraquista y ¿Cómo no serlo? Si en su primera zafra vistiendo su uniforme (2022-2023) los ayudó a obtener el título número 21 en la historia.

En total, fueron tres campañas las que jugó el oriundo de Anaco con la novena "Melenuda" y a continuación repasaremos sus registros en cada campaña.

Temporada 2022/2023:

JJ: 16

H:13

2B: 2

3B: 0

HR: 2

CI: 11

CA: 8

AVG: .203

PEB: .261

SLG: .328

OPS: .589.

Aunque en esa zafra no le fue de lo mejor en ronda regular, en las semifinales fue vital para enviar a los capitalinos a la final con un promedio de .339, con 13 rayitas empujadas, siete anotadas y un par de vuelacercas. Asimismo, en la final sumó tres traidas al plato, seis anotadas y un sobresaliente average de .364.

Temporada regular 2023/2024:

JJ: 14

H:14

2B: 3

3B: 0

HR: 2

CI: 10

CA: 6

AVG: .241

PEB: .323

SLG: .397

OPS: .720.

Temporada regular 2025/2026:

JJ: 13

H:12

2B: 3

3B: 0

HR: 2

CI: 8

CA: 5

AVG: .245

PEB: .288

SLG: .429

OPS: .717.

En ninguna de las dos últimas temporadas jugó playoffs.