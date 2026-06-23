LVBP: Así quedaría el posible lineup de Caribes de Anzoátegui

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El mercado de cambios en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional ha generado un movimiento sísmico. La gerencia de Caribes de Anzoátegui ha consolidado una estructura ofensiva que, sobre el papel, se posiciona como una de las más temibles de la liga.

Una alineación con profundidad y experiencia

El núcleo del equipo ahora combina veteranía probada con talento de Grandes Ligas. Al analizar las posiciones y el rendimiento histórico de los jugadores involucrados, la alineación proyectada para el mánager tendría una flexibilidad estratégica notable.

La estructura ofensiva se organizaría de la siguiente manera:

Herlis Rodríguez (CF) Andruw Monasterios (3B). Hernán Pérez (DH). Balbino Fuenmayor (1B). Orlando Arcia (SS). Romer Cuadrado (LF). Diego Infante (RF). Jesús Sucre (C). Gabriel Noriega (2B).

Este orden permite explotar la velocidad en los senderos con Rodríguez, mientras que el bloque intermedio, encabezado por Pérez, Fuenmayor y Arcia, aporta el poder necesario para remolcar carreras en situaciones con hombres en base.

La gerencia de los aborígenes ha ejecutado un plan audaz. La capacidad de este grupo para integrar sus piezas bajo un mismo esquema será la clave determinante para volver a disputar una final.