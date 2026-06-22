LVBP: ¿Caribes debe olvidarse de Aldrem Corredor? Esto dice Otto Padrón

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Las organizaciones de Leones del Caracas y Caribes de Anzoátegui realizaron su primer cambio en la off season y lo extraño, es que no incluyeron el nombre de Aldrem Corredor, una pieza abiertamente deseada por Caribes de Anzoátegui.

Por lo tanto, el staff de Meridiano contactó al gerente deportivo de la "tribu", Otto Padrón, para consultarle si realizaron una oferta inicialmente por el "Maute", quien jugó como refuerzo para Caribes en la postemporada de la campaña anterior.

Orlando Arcia regresa a Caribes en un cambio múltiple

En el canje entre los 'Melenudos" y los orientales, Leones envió a la "tribu" al experimentado Gabriel Noriega y al grandeliga Orlando Arcia, quien inició su carrera en Venezuela justamente con la novena oriental.

Por su parte, el conjunto que será dirigido por Lipso Nava optó por juventud y recibirán a dos jóvenes promesas: Josué Briceño, receptor y primera base, además del lanzador derecho Ramón Gómez.

¿Caribes debe olvidarse se Aldrem Corredor?

Sobre el caso del bateador zurdo y primera base, el gerente de los orientales manifestó que aparentemente es una pieza inamovible para Leones, debido a que no aceptaron ninguna oferta.

"Nosotros le preguntamos a Leones (por Aldrem Corredor) y no tienen intenciones de cambiarlo", afirmó Padrón en exclusiva. El slugger bateó .348 , pegó tres cuadrangulares y empujó 17 carreras en la semifinal. Mientras que en la final dejó un promedio de .364 y llevó al plato cuatro rayitas, con tres dobles y un triple.