LVBP: Esto suma Leones del Caracas tras el cambio con Caribes

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Leones del Caracas sacudió el mercado de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional este lunes. La gerencia capitalina confirmó un movimiento con Caribes de Anzoátegui, entregando al grandeliga Orlando Arcia y al utility Gabriel Noriega a cambio de dos piezas con enorme potencial de futuro: el receptor Josué Briceño y el lanzador derecho Raimon Gómez.

El movimiento central para los melenudos es la llegada de Josué Briceño. A sus 21 años, el jugador de Maracay es considerado una de las joyas de los Tigres de Detroit. Su impacto en el sistema de Ligas Menores ha sido notable, logrando figurar en el top 100 de prospectos de MLB Pipeline y Baseball America. Su capacidad para defender la receptoría y cubrir la primera base, sumado a su poder como bateador zurdo, lo convierten en una pieza de valor a largo plazo.

El jugador viene de un 2025 cargado de reconocimientos, destacando su participación en el Juego de Estrellas del Futuro y su nombramiento como MVP en la Liga Otoñal de Arizona donde se alzó con la Triple Corona de bateo. No obstante, el presente exige paciencia. Briceño atraviesa un proceso de recuperación tras ser operado en marzo por un tendón desgarrado en la muñeca derecha, lo que lo mantiene en la lista de incapacitados de 60 días.

Su incorporación busca fortalecer la profundidad en la receptoría caraquista, donde ya figuran nombres como Gabriel Lino, Jhonny Pereda, René Pinto y el grandeliga Freddy Fermín.

El brazo de potencia que busca estabilidad

Por otro lado, Raimon Gómez representa una apuesta basada en herramientas físicas de élite. El derecho de 24 años es reconocido por los scouts gracias a una recta que oscila entre las 96 y 98 mph, alcanzando regularmente las 100 mph, complementada con un slider de 80 mph.

Su carrera ha estado marcada por la adversidad física, específicamente tras someterse a una cirugía Tommy John que lo dejó fuera de acción durante toda la temporada 2024. Actualmente con los Orioles de Baltimore, Gómez intenta retomar su ritmo competitivo.

Su integración al staff de pitcheo de los Leones representa una oportunidad para el serpentinero de demostrar su recuperación y capitalizar su talento en una liga de exigencia como la LVBP, tras un inicio de campaña limitado en las menores. Con este cambio, el Caracas sacrifica presente inmediato con Arcia y Noriega, pero garantiza la adquisición de dos figuras de alto perfil que, de mantenerse sanas, podrían ser determinantes para el equipo en la próxima temporada.