LVBP: Víctor Garate da a conocer detalles sobre la planificación de Tigres de Aragua

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Tigres de Aragua ya comenzó a trazar su camino hacia la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP). La organización aragüeña trabaja en la planificación deportiva con la intención de recuperar protagonismo y volver a pelear por los puestos de honor del campeonato.

El gerente deportivo del conjunto, Víctor Gárate, ofreció detalles a la periodista Georgeny Pérez sobre la visión del equipo para la próxima campaña y destacó la reciente designación de Miguel Pérez como nuevo manager.

Desde la directiva existe plena confianza en que su experiencia y conocimiento del circuito venezolano serán factores determinantes para el desarrollo del proyecto, respectivamente.

Víctor Garate – Tigres de Aragua

Gárate aseguró que la elección de Pérez fue el resultado de un análisis profundo de las alternativas disponibles en el mercado. Según explicó, la organización evaluó diferentes perfiles antes de tomar una decisión que consideran clave para el futuro inmediato de la franquicia.

Uno de los aspectos que más valoró la gerencia fue el amplio conocimiento que posee el estratega sobre la LVBP. Para la directiva de Tigres, contar con un dirigente familiarizado con las dinámicas de la liga representa una ventaja importante al momento de construir un equipo competitivo y afrontar los desafíos de una temporada exigente.

Además del nombramiento del manager, la gerencia deportiva avanza en la conformación del cuerpo técnico que acompañará al nuevo dirigente. Aunque todavía no se han revelado los nombres oficialmente, Gárate adelantó que el grupo estará integrado por profesionales con trayectoria y experiencia en organizaciones de Grandes Ligas.

La planificación también incluye la evaluación constante de jugadores y posibles incorporaciones que permitan fortalecer las distintas áreas del roster. La meta es construir una plantilla equilibrada que combine talento, experiencia y profundidad para competir durante toda la campaña.

Dentro de la organización existe un mensaje claro de cara al próximo torneo: luchar por el campeonato. La directiva considera que Tigres de Aragua cuenta con la historia, la afición y la estructura necesarias para volver a ser uno de los equipos protagonistas del béisbol venezolano.

Finalmente, con un nuevo liderazgo en el terreno y un proyecto deportivo en marcha, los felinos apuntan a recuperar el terreno perdido y regresar a los primeros planos de la LVBP.