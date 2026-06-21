LVBP: Alcides Escobar quiere ver nuevamente a unos Tiburones unidos y aguerridos

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No hay dudas que Alcides Escobar es uno de los líderes del clubhouse de los Tiburones de La Guaira desde hace varias temporadas. Su figura refleja respeto y admiración, y cada vez que ofrece algunas declaraciones se nota ese liderazgo que lo caracteriza.

Alcides habla, Tiburones escucha

En una reciente entrevista para el podcast Desde el Club House, con Omar Vizquel y Victor Boccone, el Sabanero Mayor salió al paso ante uno de los temas más movidos en la actualidad que arropa al conjunto escualo, y no es otro que el impasse que tiene la organización con Maikel García.

Para Alcides Escobar se trata de una situación que está generando descontento entre los peloteros de los Tiburones, ya que todos se llevan muy bien entre sí y se apoyan mutuamente ante cualquier problema que estén enfrentando.

"Con el tema de Maikel (García) en redes sociales hay mucho descontento porque es un equipo de mucha tradición, un equipo donde los peloteros nos llevamos super bien", comentó.

Asimismo, también hizo énfasis que el objetivo para la venidera temporada 2026-2027 de la LVBP es que el grupo vuelva a demostrar unión, esa misma que los impulsó a hacer historia y ganar el campeonato en la 2023-2024.

"Dentro del clubhouse tenemos un grupo de muchachos jóvenes con veteranos, de muchísimo talento, y eso es lo que no queremos dejar perder. Queremos seguir en esa unión y que todo vuelva a la normalidad como lo éramos en 2024", concluyó el experimentado pelotero.