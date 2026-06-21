LVBP: Miguel Pérez llega a los Tigres con una gran trayectoria técnica en Ligas Menores

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Los Tigres de Aragua tienen nuevo manager para la temporada 2026-2027 y se trata de Miguel Pérez. A pesar de que sea un nombre poco conocido para muchos fanáticos, lo cierto es que se trata de un estratega que cuenta con una trayectoria sólida en el sistema de Ligas Menores.

Un nombre respetado en Pittsburgh

El oriundo de Guatire dio sus primeros pasos como técnico en 2014, justo después de retirarse a sus 29 años de edad. Para esa nueva etapa contó con el apoyo de los Piratas de Pittsburgh, organización que hasta el día de hoy lo considera como uno de sus instructores más importantes.

Como manager debutó en 2017 tras tomar el mando de Bristol Pirates, sucursal Rookie. A pesar de que en ese primer año dejó récord negativo de 17 victorias y 49 derrotas, para el siguiente dio muestras de notable mejoría y cerró con 31-37.

En el 2019 tomó las riendas de Greensboro Grasshoppers, en Clase-A, y guio al equipo a un rendimiento fenomenal con marca de 79-59. Eso le permitió dar el salto a Doble-A en la temporada 2021 con Altoona Curve, concluyendo esa experiencia con 58-59.

Su ascenso fue inmediato y Pittsburgh le abrió las puertas para dirigir a Indianapolis Indians en Triple durante tres temporadas: en 2022, con marca de 74-75; en 2023, con 70-78; y en 2024, con 77-70.

Ya a finales del 2024, Miguel Pérez recibió la oportunidad de formar parte del primer equipo en Grandes Ligas para la zafra 2025 como coach de bullpen, rol que ha mantenido hasta la actualidad. A lo largo de todos esos años formó a varios peloteros que terminaron dando el salto a las Mayores, como Paul Skenes y Oneil Cruz.

Vale agregar que, más allá de que esta será su primera experiencia como manager en la LVBP, algunas temporadas atrás formó parte del staff técnico de Edgardo Alfonzo en los Tiburones de La Guaira como coach de banca. Sin embargo, tras la salida del estratega él también se marchó del elenco escualo.

Números de Miguel Pérez como manager en Ligas Menores