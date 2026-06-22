LVBP: Este lanzador de Leones fue elegido mejor de la semana en Doble A

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El lanzador venezolano firma de los Leones del Caracas, José Alexander Acuña fue galardonado como el Pitcher de la Semana en la Southern League, categoría Doble A, gracias a una presentación impecable con los Chattanooga Lookouts, filial de los Rojos de Cincinnati. El derecho demostró su madurez en el montículo al maniatar por completo a la ofensiva rival en su más reciente apertura.

Acuña ratifica su proyección en las Grandes Ligas

El prospecto de la organización de Cincinnati ha venido escalando posiciones en el sistema de ligas menores gracias a su consistencia y control. Este reconocimiento confirma su evolución en una de las categorías más competitivas del béisbol organizado, donde los bateadores cuentan con mayor experiencia y selectividad en el plato.

Una efectividad impecable en seis entradas de labor

La actuación que le valió la distinción al diestro combinó potencia y dominio absoluto de la zona de strike. El cuerpo técnico de los Lookouts destacó la capacidad del serpentinero para mantener la bola baja y dictar el ritmo del encuentro desde el primer episodio.

Acuña lanzó por espacio de seis entradas completas, permitió dos imparables, regaló un boleto y recetó ocho ponches.