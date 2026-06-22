LVBP: Tiburones de La Guaira sumaría a un campeón del mundo a su staff técnico

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Los Tiburones de La Guaira lo tienen claro de cara a la temporada 2026-2027 de la LVBP: ser competitivos, clasificar al Round Robin y disputar otra final con la intención de aumentar su palmarés.

Pero para ello, primero la organización deberá armar una estructura sólida en todos los sentidos. Y es que no solo se trata de un roster talentoso, sino también de un staff técnico de altura y con la capacidad de sacar lo mejor de sus peloteros.

Un campeón del Clásico Mundial en La Guaira

Con Fernando Tatis Sr. como dirigente del conjunto escualo para la venidera zafra, ahora la directiva habría apuntado alto con otro nombre para conformar el staff técnico, y se trataría de un actual campeón del Clásico Mundial de Beisbol con la Selección de Venezuela.

Según reportó la periodista Georgeny Pérez, Néstor Corredor estaría acompañando al manager dominicano como parte de su cuerpo técnico. Su rol sería de coach asistente.

Recordemos que Corredor ejerce funciones de coordinador de los Cerveceros de Milwaukee en la MLB. Además, fue otro de los integrantes claves del manager Omar López durante la pasada cita mundialista.