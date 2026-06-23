Tensión en Minnesota: El dilema entre reconstruir o ir por los playoffs divide a los Twins

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Con la fecha límite de cambios de las Grandes Ligas en el horizonte, las oficinas de los Minnesota Twins se han convertido en el escenario de un choque ideológico de alta tensión. El dilema es el más viejo y cruel del béisbol profesional: apretar el botón de reinicio pensando en el futuro o arriesgar los activos para competir en el presente.

Por un lado, el plano estrictamente deportivo. Según un reporte de Athlon Sports, la gerencia de los Twins tiene intenciones claras de colocar en el mercado a dos de sus activos más valiosos: el lanzador abridor Joe Ryan y el receptor Ryan Jeffers. La intención de la oficina principal es ejecutar una venta agresiva antes de la fecha límite para acumular talento joven y acelerar un proceso de reconstrucción que consideran inevitable.

Sin embargo, los ejecutivos se han topado con una pared en el piso más alto de la organización.

La visión del nuevo jefe

El nuevo propietario de la franquicia, Tom Pohlad, tiene una perspectiva completamente diferente. Pohlad, quien asumió el control del equipo tras una reestructuración interna de la propiedad, no está interesado en otro desmantelamiento masivo que termine de alejar a una fanaticada ya desencantada por los recortes salariales de los últimos dos años.

El argumento del dueño es pragmático y numérico: a pesar de tener un récord por debajo de .500 (38-41) y un bullpen con efectividad alarmante, los Twins se encuentran a escasos juegos de los puestos de comodín. La razón de esto no es un rendimiento brillante de Minnesota, sino la evidente debilidad y paridad de la Liga Americana este año. Para Pohlad, la mesa está servida para realizar incorporaciones inteligentes ("comprar") en lugar de rendirse, argumentando que la postemporada está al alcance de la mano si se refuerzan las líneas correctas.

Activos de lujo en el aparador

Si la visión de la gerencia termina imponiéndose, el mercado de la MLB se inundará con dos piezas de calibre estelar:

Joe Ryan: El abridor derecho viene firmando sólidas actuaciones y posee un contrato sumamente amigable para cualquier contendiente, lo que podría traducirse en un paquete de prospectos de primer nivel.

Ryan Jeffers: A pesar de haber lidiado recientemente con problemas físicos (una fractura en su mano izquierda), sigue siendo uno de los receptores con mejor perfil ofensivo y defensivo de la liga, una posición donde el talento escasea notablemente en julio.

El tiempo corre en contra de Minnesota. Con la fecha límite a seis semanas de distancia, el mánager y los jugadores siguen compitiendo en el terreno, mientras arriba se libra una batalla silenciosa para definir si el destino de los Twins en 2026 será pelear por un boleto de octubre o mirar, una vez más, hacia el próximo año.