MLB: Los hermanos Acuña pelean codo a codo por este liderato entre venezolanos

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El apellido Acuña sigue dando de qué hablar dentro del beisbol de las Grandes Ligas. En Atlanta, Ronald Acuña Jr. sigue dándolo todo para recuperar lo más rápido posible su mejor nivel dentro del diamante, y volver a ser la estrella que conocemos. En Chicago, Luisangel Acuña batalla para demostrar que es una pieza más que valiosa para su organización.

Aunque no vivan su mejor momento, si algo caracteriza a esta pareja de hermanos venezolanos es la increíble pasión y la intensidad que demuestran cada vez que saltan a jugar, y es por eso que, en medio de un año no tan positvo, ambos se las arreglan para incluso disputarse entre sí un importante liderato entre toleteros nacidos en nuestro país: el de bases robadas.

Ronald vs Luisangel

Y es que, en efecto, al darle un repaso a los peloteros venezolanos que más bases han podido robar en lo que va de 2026, nos daremos cuenta de que este liderato está totalmente peleado por Ronald Acuña Jr. y Luisangel Acuña, quienes ocupan actualmente las dos primeras plazas, superando a sus más cercanos perseguidores, Brayan Rocchio y Andrés Giménez.

El líder absoluto es Ronald, quien ha podido estafarse nada más y nada menos que 15 almohadillas en esta campaña, todo a pesar de que no ha sido tan eficaz en sus intentos, ya que ha sido atrapado en siete oportunidades.

Por otro lado, Luisangel Acuña es quien mantiene el segundo lugar de esta clasificación, con 13 bases robadas con los Medias Blancas de Chicago. Además, el utility guaireño ha podido ser un poco más infalible que su hermano, ya que solo ha sido puesto out en intentos de robo en par de ocasiones.