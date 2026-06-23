MLB: Jackson Chourio presenta su candidatura para ser el Jugador del Mes de junio

Suscríbete a nuestros canales

La ofensiva de Jackson Chourio está dando mucho de qué hablar durante este mes de junio, algo que sin duda lo puede impulsar a ser el principal candidato para alzarse como el Jugador del Mes en la Liga Nacional.

Chourio quiere arrasar con todo

Este gran presente del grandeliga venezolano lo están aprovechando al máximo los Cerveceros de Milwaukee, quienes con el pasar de las semanas siguen viéndose bastante sólidos en la cima de la División Central de la Liga Nacional.

Previo a la jornada de este martes en la MLB, Jackson Chourio luce en el primer lugar de los apartados de carreras anotadas e impulsadas, mientras que es segundo en cuanto a hits y jonrones.

Además, vale mencionar que se ha embasado en 16 de sus 20 compromisos. Otro detalle a resaltar es que cuenta con ocho juegos multi-hits y dos multi-jonrón (ambos de cuatro remolcadas).

Números de Jackson Chourio durante el mes de junio