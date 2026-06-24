MLB: Lanzador de Leones firma otra apertura de lujo con nueva marca personal de ponches

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Luinder Ávila demostró en la jornada de este martes que es un lanzador confiable y seguro, algo que necesitarán los Reales de Kansas City a lo largo de la presente temporada. Y es que en esta nueva presentación dominó a sus rivales de turno, los Rays de Tampa Bay.

Ávila y otra presentación de lujo

El caraqueño trabajó por espacio de cinco entradas en las que toleró tres inatrapables y una carrera, además que regaló cuatro boletos y ponchó a seis bateadores. Justamente, esa cifra de abanicados significó su nueva marca personal en un juego.

El duelo en el Tropicana Field comenzó muy movido por ambos lados. Los Reales pegaron primero con jonrones seguidos de Nick Loftin y Jac Caglianone, en tanto que los de casa le hicieron daño al lanzador venezolano con dos sencillos, el último de Junior Caminero para recortar distancias.

A partir de acá, la figura de Luinder Ávila se creció y no dio tregua al conjunto de Tampa Bay. Si bien inició el segundo episodio con dos bases por bolas, al final apaciguó la amenaza con par de ponches.

Mientras en el tercero contó con el apoyó de una doble matanza, para el cuarto se complicó con otros dos corredores en base, aunque logró bajar el telón con otro abanicado. Ya en el quinto, los tres rivales de turno no vieron luz ante sus lanzamientos. Al final ganó Kansas City por 12 a 5.

Fue así como Luinder Ávila sumó su tercer triunfo del mes de junio, el cual ha sido casi perfecto luego de concretar cuatro aperturas de una rayita cada uno.

Números de Luinder Ávila en la temporada 2026 de la MLB