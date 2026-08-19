MLB: Luis Arráez se va para la calle con este tablazo y firma otro juego multi-hit

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Luis Arráez anda inspirado con el madero y ya son siete encuentros consecutivos conectando al menos un indiscutible. De hecho, hay que resaltar que este es el segundo multi-hit al hilo.

Arráez no baja el ritmo

Para este último careo de la serie entre Phillies de Filadelfia y Marlins de Miami, la Regadera inició su show en el Citizens Bank Park con un sencillo en la segunda entrada, lo que le permitió minutos más tarde pisar el home para inaugurar la pizarra.

Pero no fue sino en el tercero cuando desató todo su poder ante el abridor dominicano Sandy Alcántara. Y es que con Bryce Harper en la inicial, Luis Arráez pescó un sweeper adentro para enviar la bola hacia la zona más lejana del jardín derecho, a una distancia de 376 pies y con una velocidad de salida de 98 mph.

De esta manera, el grandeliga venezolano sumó su sexto cuadrangular de la temporada y el segundo con el uniforme de Filadelfia. Recordemos que ese primer tablazo fue a principios del mes, contra los Nacionales de Washington, y también en este mismo escenario.

Por los momentos su promedio está en .320 y se posiciona como el mejor de la MLB, superando los .318 de Yordan Álvarez.