¡Encendido! José Altuve extiende racha de hits en remontada de Houston

Suscríbete a nuestros canales

José Altuve volvió a ser protagonista con los Astros de Houston. El venezolano conectó un doble durante la remontada de su equipo sobre Los Ángeles Angels y aprovechó la jornada para extender su racha ofensiva en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

El batazo llegó en la parte baja del cuarto episodio, cuando Houston se encontraba abajo en el marcador. El camarero disparó el extrabase que permitió igualar el encuentro a dos carreras y posteriormente Cam Smith produjo la carrera que puso nuevamente arriba a los Astros. Houston terminó imponiéndose 3-2.

Con el imparable frente a los Angelinos, el segunda base llegó a cinco juegos consecutivos conectando al menos un hit. Dentro de esa seguidilla, además, registra dos compromisos con más de un imparable. Este momento ofensivo representa una de sus mejores rachas durante el mes de agosto y confirma la recuperación que ha mostrado el veterano con el madero en las últimas semanas.

José Altuve encendido en los últimos 15 juegos

En sus últimos siete encuentros, Altuve presenta promedio de .304, mientras que en sus 15 compromisos más recientes batea para .340 con un jonrón, siete remolcadas, siete anotadas, .410 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .472, cifras que reflejan su buen momento ofensivo y versión que tanto nos ha acostumbrado en su brillante recorrido en las Grandes Ligas.

Con su decimosexto doblete de la campaña, el venezolano solo es superado en ese apartado dentro de la franquicia por Yordan Álvarez (25), Christian Walker (24) e Isaac Paredes (21). Hasta ahora, su producción ofensiva en 2026 incluye también dos triples, 13 jonrones, 56 carreras anotadas, 96 hits y 37 impulsadas, además de los 16 dobles mencionados anteriormente.