MLB: ¡Intratable! Jesús Luzardo lleva a Philadelphia a la cima con dominio absoluto en agosto

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Jesús Luzardo atraviesa por otra presentación sensacional en el morrito con los FIlis de Philadelphia, donde se encamina a su segunda temporada consecutiva con al menos 200 ponches y la tercera en su notable recorrido en las Grandes Ligas.

El lanzador venezolano forma parte de tres abridores de la franquicia de la Liga Nacional que está mostrando su mejor versión en agosto. En el caso del zurdo, colecciona dos victorias, 28 ponches, apenas cinco boletos otorgados, WHIP de 0.92 y una efectividad de 1.25 en tres aperturas.

Precisamente, Solo cinco pitchers del viejo circuito han logrado 25 o más ponches en lo que va de agosto, y entre ellos destacan tres nombres que están haciendo historia este mes: Cristopher Sánchez, Jesús Luzardo y Aaron Nola. El tridente de Filadelfia lidera el ranking de efectividad entre los serpentinero más ponchadores del mes, confirmando un dominio absoluto en la lomita. Sánchez encabeza la lista, seguido de cerca por Luzardo y Nola, quienes han combinado potencia, control y consistencia para convertirse en el trío más temido de la Nacional en agosto.

Philadelphia con la mejor rotación en agosto

Su rendimiento ha sido simplemente brillante y ha impulsado a Filadelfia en la recta final de la temporada. Un verdadero show de poder y precisión que tiene a toda la afición de los Phillies soñando en grande. Previo a la jornada de este jueves, la tropa de Mattingly se encuentra en carrera por el banderín de la División Este con marca de 70 triunfos y 58 reveses, quedando a solo 4.5 juegos de Atlanta Braves.

Además de los mencionados lanzadores, Jacob Misiorowski (Milwaukee Brewers) y Tyler Mahle (Texas Rangers) también se ubican en el top-5 de efectividad más baja y al menos 25 abanicados en el penúltimo mes de la ronda regular de las Grandes Ligas.