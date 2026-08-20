Andrés Chaparro destroza la pelota: El impresionante jonrón que sentenció la victoria de Washington

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Andrés Chaparro fue una de las figuras principales en la victoria de los Nacionales de Washington por 6-0 sobre los Rangers de Texas, al protagonizar una destacada actuación ofensiva, en la jornada de este miércoles 19 de agosto.

El venezolano terminó el encuentro de 4-3, con un cuadrangular, un doble, tres carreras impulsadas y tres anotadas, convirtiéndose en la principal figura de los capitalinos en el compromiso con su octavo bambinazo de la campaña para poner cifras definitivas en el marcador (6x0).

El batazo de cuatro esquinas llegó en el séptimo inning, con dos outs y dos corredores en circulación. Chaparro aprovechó un lanzamiento con cuenta de 2-1 y conectó un elevado que salió por el jardín izquierdo, siendo una conexión que se perdió de vista a 104.5 millas por hora para recorrer 397 pies de distancia.

Andrés Chaparro lidera la blanqueada de Washington

Gracias a este vuelacerca, el jugador nacido en El Vigía llegó a ocho jonrones en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. Además, alcanzó las 32 carreras remolcadas y elevó su promedio ofensivo a .250, acompañado por un destacado OPS de .903 en 116 turnos al bate, que deja en evidencia su mejor desempeño en su joven recorrido en Las Mayores.

La actuación de Chaparro también sirvió como respaldo para el trabajo del lanzador Cade Cavalli, quien se quedó con la victoria para los Nacionales. El venezolano, de 27 años, continúa ganando protagonismo dentro de la alineación de Washington y demostrando que puede convertirse en una pieza importante gracias a su capacidad para producir extrabases y responder en momentos oportunos.