MLB: Maikel García sufre nuevo percance: abandona el juego por otro problema físico

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Los Reales de Kansas City recibieron este jueves otra noticia negativa con Maikel García, quien tuvo que abandonar el encuentro frente a los Atléticos apenas unos días después de regresar de la lista de lesionados.

El grandeliga venezolano había comenzado el compromiso con un doble en la primera entrada, pero poco después sufrió el inconveniente que lo obligó a salir del terreno. La acción ocurrió cuando Salvador Pérez conectó un rodado al campocorto.

Otro dolor de cabeza para Maikel

Mientras Maikel doblaba por tercera base, se detuvo repentinamente y comenzó a dar saltos mientras se sujetaba la corva izquierda con evidente dolor. El antesalista venezolano abandonó el terreno caminando con dificultad y los Reales posteriormente informaron que se trataba de una lesión en la corva.

El problema llega apenas tres días después de su regreso tras permanecer fuera durante 46 juegos por una distensión muscular en la mano izquierda. Además, no es la primera molestia de corva que enfrenta este año: el 30 de mayo sufrió una lesión en la corva derecha ante Texas y se perdió seis compromisos.

Ahora, los Reales deberán esperar la evaluación médica correspondiente para conocer la gravedad de la nueva lesión. El momento resulta especialmente inoportuno para Maikel García, quien había regresado junto a Vinnie Pasquantino y ambos habían generado un impacto inmediato en la ofensiva durante los primeros juegos de la serie.

De regreso a la lista de lesionados

Luego de que finalizara el compromiso, y tras el respectivo chequeo médico, el manager Matt Quatraro informó que Maikel García muy probablemente irá a la lista de lesionados este viernes. Esta vez será por una distensión en el tendón de la corva izquierdo que lo dejaría sin actividad al menos por el resto de agosto,