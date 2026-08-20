MLB: Salvador Pérez está a las puertas de una enorme cifra: ¿podrá alcanzarla en 2026?

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La temporada 2026 no ha sido sencilla para Salvador Pérez desde el punto de vista ofensivo. El receptor venezolano ha tenido dificultades para mantener el ritmo de producción que lo caracterizó durante varios años, aunque su capacidad para responder en momentos importantes todavía le permite seguir escalando posiciones en los registros históricos de la MLB.

Durante la jornada de este miércoles, en lo que fue la victoria por 9 a 7 de los Reales de Kansas City sobre los Atléticos, Salvy remolcó una carrera con un doblete, una conexión que le permitió llegar a 55 impulsadas en la temporada. De hecho, ese mismo batazo lo acercó un poco más a un registro que pudiera alcanzar antes de que termine la ronda regular.

¿Alcanzará Salvy las 1.100 impulsadas este año?

Salvador Pérez suma 1.071 carreras impulsadas de por vida en MLB, por lo que necesita 29 más para arribar a las 1.100. Con aproximadamente mes y medio de temporada por disputar, la misión todavía es posible, pero su ritmo actual indica que necesitará mejorar considerablemente.

El carabobeño ha producido 55 carreras en sus primeros 118 encuentros, un ritmo de aproximadamente 0,47 impulsadas por juego. Si mantiene esa frecuencia durante el tramo restante, terminaría alrededor de las 68-69 remolcadas, por lo que cerraría el año con unas 1.084 de por vida.

Las proyecciones de Steamer, disponibles a través del portal FanGraphs, tampoco anticipan un repunte suficiente para llegar a 1.100. El sistema proyecta a Salvy con 68 impulsadas en 2026, una cifra que lo dejaría aproximadamente 13 por debajo de la meta.

Eso no significa que la marca sea imposible. Para conseguirla, Salvador tendría que producir 29 carreras impulsadas en el último tramo de la campaña, un ritmo muy superior al que ha mostrado hasta ahora. Su antecedente más reciente demuestra que todavía puede hacerlo: en 2025 terminó con 100 impulsadas, mientras que su récord personal es de 121, establecido en 2021.

Por ahora, los números indican que 1.100 impulsadas es una meta difícil, pero alcanzable si Salvy consigue un cierre ofensivo por encima de su ritmo de 2026. El desafío será recuperar parte del poder y la capacidad de producir carreras que lo han acompañado durante buena parte de su carrera.

El sexto venezolano con más impulsadas

Mientras persigue esa cifra, Salvador Pérez (1.071) ya ocupa la sexta posición entre los venezolanos con más carreras impulsadas en la historia de la MLB. Por delante tiene a Víctor Martínez (1.178), pero seguramente deberá esperar la próxima campaña para superarlo.

Por ahora, la primera misión es mucho más cercana: 29 remolques separan a Salvador Pérez de las 1.100. La proyección no está de su lado, pero el calendario todavía le concede una última oportunidad para cambiar el pronóstico.