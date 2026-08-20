MLB: Yoendrys Gómez se convierte en el decimotercer venezolano con esta cantidad de rescates en una zafra

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Lo que comenzó como un experimento, terminó como el gran acierto en la carrera de Yoendrys Gómez, quien mantiene su dominio perfecto como cerrador, tras unirse este miércoles a un selecto club de brazos venezolanos que actuaron como taponeros en la gran carpa.

A lo largo de su joven carrera, Gómez se había destacado como relevista y abridor, dejando estadísticas que realmente no lo ayudaban a establecerse. No obstante, en la zafra 2025 tuvo su primera oportunidad de salvamento, cerrando el choque sin problemas cuando vestía la camisa de los Dodgers de Los Angeles y en este 2026, los Mellizos de Minnesota, su nueva franquicia, decidieron darle la responsabilidad de probarlo como su cerrador de todos los días y el campeón del mundo les demostró que fue la mejor decisión que tomaron.

Yoendrys Gómez consigue pone otro candado

En la jornada de mitad de semana, la novena de los Mellizos de Minnesota derrotó a los Bravos de Atlanta por tercera noche en fila, esta vez con una pizarra final de 6 carreras por 4 y en cada una de esas victorias, Gómez ha colocado el candado.

El derecho lanzó el noveno tramo de manera perfecta, incluyendo un ponche, para convertirse en el primer taponero de esta organización en salvar tres desafíos de forma consecutiva desde 2023.

Yoendrys Gómez es el decimotercer venezolano con este registro de juegos rescatados en un campeonato regular

Además de sus tres salvamentos de forma consecutiva, el derecho de 26 años llegó a 20 candados colocados en lo que va de temporada y, lo más sorprendente, es que lo hizo en 20 oportunidades que tuvo. Es decir, que marcha de forma perfecta a la hora de cerrar los encuentros.

Con ese número de rescates (20), Gómez se convirtió en el decimotercer venezolano en la historia en sumar 20 o más candados puestos en una campaña regular de la MLB, ratificando el 2026 como el mejor año en lo que lleva de trayectoria.