LVBP: Leones espera contar desde temprano con los brillantes números de Harold Castro

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Los Leones del Caracas quieren volver a unos playoffs en el venidero torneo de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y para ello, será fundamental que puedan contar con una de sus máximas figuras ofensivas en las últimas campañas desde temprano, Harold Castro.

El polifacético pelotero se encuentra jugando actualmente en la Liga Coreana de Beisbol (KBO), teniendo un gran rendimiento y, ante lo agotador que resultan las campañas en esa región, la interrogante es si la novena "Melenuda" podrá contar con el exgrandeliga desde temprano, porque conociendo su intención de siempre jugar en el país, mientras pueda, debería jugar en la campaña 2026-2027.

Harold Castro luce cada vez mejor en la LVBP

El "Tren del 23" debutó en la pelota criolla en la 2015-2016 y desde entonces acumula ocho campañas de acción con los capitalinos. Lo curioso es que, con el pasar de los años, Castro resulta cada vez más productivo y así lo reflejan sus sobresalientes registros de por vida en ronda regular.

Durante ese periodo, Castro exhibe un alto average de .321; aunado a eso, suma un total de 30 cuadrangulares, una cifra redonda de 150 rayitas remolcadas y 186 anotadas. El bateador zurdo va en busca de los 400 indiscutibles en su carrera en el próximo campeonato (383), podría llegar a 70 dobles según su tope personal (57) y tiene nueve triples.

Sus dos mejores años a nivel ofensivo son los dos últimos, tras ser los dos en los que ha obtenido galardones. En la 2024-2025, ganó el Jugador de la Semana en un par de ocasiones y Jugador del Mes en una ocasión. Mientras que en la 2025-2026 obtuvo nuevamente el reconocimiento como Mejor Jugador de la Semana en una ocasión.

Un gran reflejo de lo que es capaz de hacer Harold con el madero para ayudar a Leones es que fue premiado como el MVP del título más reciente de los caraquistas, el 21, con un cuadrangular que debe quedar guardado en los libros de la LVBP. Castro también fue el MVP del Round Robin en la 2024.2025, como refuerzo de Cardenales de Lara.

Por esa razón y por lo polivalente que puede ser en el cuadro, la gerencia capitalina espera contar con esta gran figura desde el "vamos" en el torneo regular que comenzará el próximo 12 de octubre.