MLB: Paul Skenes regresó a la rotación de Pittsburgh

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El cuerpo técnico de los Piratas de Pittsburgh diseñó un plan de trabajo destinado a dosificar la carga de trabajo de Paul Skenes. Sin embargo, la primera prueba en el terreno de juego luego de recibir días adicionales de descanso ofreció un resultado dispar. El diestro tuvo complicaciones con el control de sus lanzamientos y finalizó su labor antes de completar el quinto episodio contra los Tigres de Detroit.

En cuatro entradas y un tercio de trabajo, Skenes permitió tres carreras limpias y cuatro imparables. Aunque ponchó a cinco bateadores, al conceder cuatro bases por bolas incrementó su conteo de pitcheos y acortó su permanencia en el montículo.

Ajustes en la rotación

La decisión de otorgar descanso adicional a un lanzador joven busca preservar la salud de su brazo durante la exigente temporada regular de las Grandes Ligas. Pittsburgh aplicó esta estrategia con Skenes para asegurar su durabilidad a largo plazo.

Durante el encuentro, la efectividad del diestro no mantuvo la solidez habitual. La combinación de boletos y turnos al bate prolongados por parte de la ofensiva contraria obligó al mánager a recurrir al cuerpo de relevistas al llegar a los 81 envíos totales.

El radar de velocidad y la efectividad de sus pitcheos

Pese a los problemas de localización, la potencia del brazo de Skenes se mantuvo intacta. La velocidad promedio de su recta se registró en 96.8 millas por hora, un guarismo que coincide de forma exacta con su promedio en la presente campaña. Esto confirma que la pausa no afectó la fuerza física del jugador, sino que el factor determinante radicó en la precisión dentro de la zona de strike.

Próximos pasos

El cuerpo técnico de los Piratas analizará esta actuación para ajustar la rutina entre aperturas del serpentinero. El objetivo principal continúa siendo balancear la competitividad en cada juego con la protección de una de las piezas más importantes del futuro de la franquicia.