MLB: Estados Unidos deportará al coach venezolano de los Padres de San Diego

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Sigue la polémica en Estados Unidos. El pasado domingo 16 de agosto, el coach venezolano Oswaldo Pirela fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE), cuando intentaba abordar un vuelo para regresar a su lugar de residencia, en Arizona.

La noticia ha causado revuelo y polémica, y lastimosamente la situación luce cada vez más complicada. Mediante un comunicado en redes sociales, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos confimó que el criollo se mantendrá retenido en Estados Unidos, a la espera de su deportación.

Oswaldo Pirela será deportado

El Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, mediante sus redes sociales, confirmó que, en efecto, Oswaldo Pirela está a la espera de su deportación, luego de haber sido detenido por presuntamente tener estatus de inmigrante ilegal.

"Este inmigrante ilegal venezolano, Oswaldo Jose Pirela Dominguez, recibió permiso de la Administración Obama para permanecer en nuestra nación hasta el 10 de febrero de 2018. En violación de las leyes de nuestra nación, se quedó más de ocho años después de su fecha límite. Nadie está por encima de la ley, y permanecerá bajo custodia de ICE a la espera de su deportación", reza el comunicado.

Desde 2025, el criollo se encarga del desarrollo de los receptores de Ligas Menores de los Padres de San Diego. Además, fue pelotero profesional, y perteneció a las granjas de los Rangers de Texas entre 2009 y 2011. Sin duda, una situación terrible que ha causado revuelo.