Harold Castro sigue encendido en Corea e ilusiona al Caracas con una racha increíble

Suscríbete a nuestros canales

2026 ha sido una aventura total para Harold Castro. Luego de una pasantía por Ligas Menores en 2025, con la organización de los Reales de Kansas City, el "Tren del 23" vive ahora su primera experiencia en el beisbol asiático, con los KIA Tigers, equipo que hace vida en la Liga de Beisbol de Corea.

Esta experiencia, de momento, ha sido totalmente fantástica para el utility venezolano. A pesar de que sufrió un desgarro del tendón de la corva en abril, que lo mantuvo casi 60 días fuera de acción, los números del caraqueño han sido extremadamente positivos.

Además, si algo ha caracterizado a Harold Castro, es la consistencia que ha mostrado en la caja de bateo. Este miércoles 19 de agosto, el criollo volvió a demostrar su fuerza y su oportunismo en el plato, con un nuevo cuadrangular que ayuda a engrosar sus estadísticas de la zafra.

Harold Castro pa' la calle de nuevo

Este miércoles 19 de agosto, los KIA Tigers derrotaron a los Hanwha Eagles por pizarra de 6-3. En este compromiso, Harold Castro fue una de las figuras de su equipo, al irse de 4-1, con un cuadrangular solitario por todo el jardín derecho, que sin duda fue vital para el triunfo de los suyos.

Con este batazo, el "Tren del 23" extendió además a 12 su racha de juegos consecutivos con al menos un imparable. Además, en 2026 batea para average de .347, con un OPS espectacular de .961, gracias a sus 13 cuadrangulares, 33 extrabases y 49 carreras impulsadas.

No cabe duda de que el buen momento de Harold Castro puede ser ilusionante para Leones del Caracas, sin embargo, también hay que decir que, si mantiene este fenomenal estado de forma, la tendrá difícil para conseguir permiso y venir a Venezuela.