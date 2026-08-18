LVBP: Magallanes blinda su cuerpo de lanzadores de cara a la temporada 2026-2027

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Los Navegantes del Magallanes asumen la preparación para la campaña 2026-2027 de la LVBP con un objetivo claro: dominar desde el montículo. La directiva turca tiene plena confianza en la base de lanzadores que rindió frutos el torneo pasado. De hecho, varios de estos brazos ya se encuentran trabajando de cara a los entrenamientos oficiales.

El gerente deportivo del equipo, Federico Rojas, confirmó estas buenas sensaciones durante su participación en El Infield Podcast. En la entrevista, conducida por Efraín Zavarce, Carlos Valmore Rodríguez y Freddy Chersia, destacó el alto nivel de compromiso de los jugadores.

Brazos listos desde el primer día

"Hay mucha voluntad en nuestros lanzadores, quienes ya trabajan por su cuenta en Venezuela", aseguró Rojas durante la conversación. Mencionó específicamente a figuras como Wilking Rodríguez, José Mujica, Wilmer De Jesús Flores y Yohander Méndez. Todos ellos se encuentran en Valencia cumpliendo un riguroso programa de acondicionamiento físico.

Este esfuerzo anticipado les permitirá estar a tono para el arranque de la temporada. Sumado a esto, el directivo confirmó que piezas de jerarquía como Ricardo Sánchez, Felipe Rivero y Enderson Franco estarán disponibles. Se espera que este tridente de experiencia se ponga a las órdenes del cuerpo técnico desde el Día Inaugural.

Juventud e importación estratégica

Rojas también aprovechó para darle valor a lanzadores menos mediáticos, pero igualmente efectivos, como Luis Martínez y Williander Moreno. A la par, la gerencia mantiene altas expectativas en una nueva camada de jóvenes talentos que buscan consolidarse en la liga. Entre ellos destacan Néstor Lorant, Yorman Gómez, José Franco, Saúl García y Amilcar Chirinos.

Para blindar aún más este departamento, la cuota de jugadores importados estará compuesta íntegramente por serpentineros. El gerente enfatizó que el objetivo es garantizar una solidez absoluta desde el inicio del torneo. "Queremos evitar que nos pase factura el pitcheo como ocurrió en el mes de octubre de la temporada pasada", confesó.

Refuerzos clave para el cierre

El plan de la gerencia naval incluye la incorporación progresiva de brazos de alto calibre conforme avance el calendario. Uno de los regresos más esperados es el del grandeliga Jesús Tinoco, quien atraviesa la etapa final de su rehabilitación. Si todo marcha según lo planeado, el relevista se unirá al equipo entre finales de octubre y principios de noviembre.

Finalmente, el radar del equipo contempla a figuras de peso como José Gregorio Castillo, Bryan Mata, José Ruiz y Emmanuel De Jesús. Aunque no están confirmados al cien por ciento, Rojas indicó que hay muchas probabilidades de sumarlos. "La exigencia de innings siempre te obliga a buscar pitcheo, especialmente cuando los abridores no están a plenitud al inicio", concluyó.