LVBP: Magallanes cambia la fórmula en el campocorto y confía en su abanico de opciones

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El campocorto fue uno de los principales dolores de cabeza de los Navegantes del Magallanes durante la temporada 2025-2026 de la LVBP. La organización incluso tuvo que recurrir a la importación para intentar solucionar una posición que ahora pretende cubrir con mayor profundidad desde el propio sistema.

Y es que la gerencia turca considera que el panorama es diferente de cara a la campaña 2026-2027, con varios nombres que pueden asumir responsabilidades en esa parte del infield.

Las cartas de Magallanes para el campocorto

El gerente deportivo de Magallanes, Federico Rojas, recordó en el podcast El Infield las dificultades que representó la posición durante la temporada anterior.

“Para nosotros fue un reto lo que significó la temporada pasada en esa posición. Trajimos campocortos importados que comúnmente no se traen”, explicó.

Ahora, la Nave apuesta por un grupo de jugadores criollos que pueden ofrecer distintas soluciones. Entre ellos aparecen Tucupita Marcano y José Gómez, además de otros nombres que podrían asumir mayor protagonismo.

“Tenemos un buen grupo de jóvenes que lamentablemente el año pasado no todos pudieron tener participación. Confiamos en lo que pueda hacer Tucupita Marcano; José Gómez es un guerrero que nos puede ayudar en múltiples posiciones”, señaló Rojas.

A ese grupo se suman Bryan Rincón y Gregory Barrios, dos nombres sobre los que la gerencia tiene grandes expectativas. Rincón viene de una temporada ofensivamente destacada (en Ligas Menores), mientras que Barrios llegó a la organización luego de una transacción que involucró a Diego Castillo.

“Creo que hay nombres que para esta temporada también van a darle un añadido importante. Tenemos muchas esperanzas que Bryan Rincón pueda estar con nosotros, sabemos que este año ha tenido una actuación ofensiva destacada. La transacción que involucró el año pasado a Diego Castillo para traer a Gregory Barrios, sabemos que es alguien extraordinario y nos puede aportar mucha solidez en ese sentido”, comentó.

Rojas también mencionó a Andreimi Antunez como una alternativa, aunque aclaró que posiblemente no tendría un rol protagónico. Además, destacó la versatilidad de Arold Vera, quien actualmente juega segunda base en Triple-A, y hasta dejó abierta la posibilidad de que Thairo Estrada pueda colaborar en el campocorto si fuese necesario.

La Nave no tendría como prioridad buscar un importado

Con todas estas opciones sobre la mesa, la gerencia no contempla, al menos inicialmente, repetir la fórmula de la campaña anterior con extranjeros en la posición.

“En líneas generales veo difícil que vayamos a involucrarnos con un importado, al menos en las primeras de cambio en la ronda regular. Creemos que hay muchos jugadores del sistema que sí puedan tener una participación como tal durante la temporada”, concluyó Rojas.

Así, Magallanes pretende resolver uno de sus puntos débiles de la pasada temporada con profundidad criolla y versatilidad, antes de recurrir nuevamente al mercado de importados. La Nave tendrá varias alternativas para una posición que el año pasado exigió soluciones extraordinarias.