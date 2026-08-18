LVBP: Este sería el juego inaugural de la temporada 2026/27

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Poco a poco se acerca el pasatiempo favorito de todos los venezolanos. En poco menos de dos meses, la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se pondrá en marcha, para intentar darle continuidad al crecimiento y buen nivel que se ha visto en los últimos años.

Como es normal a falta de tan poco tiempo para iniciar, la directiva del campeonato y de las ocho organizaciones empiezan a afinar detalles para la realización de esta campaña, y por supuesto, entre esos puntos a definir se encuentra uno de suma importancia: el calendario.

Precisamente, según informa el periodista Carlos Valmore Rodríguez, ya los ocho equipos tienen en sus manos una propuesta preliminar del calendario del próximo campeonato, que daría inicio el 12 de octubre, con un duelo que tiene como protagonista al actual campeón: Navegantes del Magallanes.

"Play Ball" en Valencia

Según la información publicada por Carlos Valmore Rodríguez, la temporada 2026/27 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional arrancaría el próximo lunes 12 de octubre en Valencia, con un duelo entre los Navegantes del Magallanes y los Tiburones de La Guaira, en el José Bernardo Pérez de Valencia.

Curiosamente, este mismo duelo fue el que abrió el telón hace par de años, en la temporada 2024/25, cuando los Tiburones de La Guaira, en condición de campeones defensores, recibieron en el Universitario de Caracas a los filibusteros.

Además, según esta misma información, los otros seis equipos se estrenarían entre el martes 13 y el miércoles 14 de octubre. El 13 de octubre jugarían Tigres vs Caribes en Puerto La Cruz y Leones vs Águilas en Maracaibo, mientras que Bravos y Cardenales debutarían con un choque entre ellos el 14 de octubre.