LVBP: Caribes recibe un pelotero de mucho potencial proveniente de Cardenales

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En un nuevo movimiento respecto al mercado de cambios de la LVBP, los Caribes de Anzoátegui anunciaron la llegada de un pelotero de mucho potencial a sus filas, quien hasta hace poco pertenecía a los Cardenales de Lara.

La figura en cuestión es Robert Pérez Jr., que aterrizará en el oriente del país como el actual campeón del Derby de Jonrones de la Liga Mayor de Beisbol Profesional (LMBP).

Un bateador de poder llega a Caribes

Esta transacción entre orientales y larenses inició a finales de la temporada pasada, cuando el lanzador Jesús Valles pasó a formar parte de las filas de los pájaros rojos. En aquel entonces se informó que la pieza de cambio quedaba por anunciarse y no fue sino hasta este martes por la noche cuando ambas organizaciones llegaron a un acuerdo.

Robert Pérez Jr. vio acción por última vez con los crepusculares en la temporada 2024-2025 de la LVBP. Allí bateó para .132 de promedio con un jonrón, 10 carreras impulsadas y 10 anotadas en 26 compromisos.

Asimismo, cabe señalar que el jardinero de 26 años cuenta con siete años de experiencia en Ligas Menores. En 2024 jugó en la filial Doble-A de los Padres de San Diego y participó en 120 juegos en los que dejó .225 de promedio al bate, nueve cuadrangulares, 46 remolcadas y 50 anotadas.