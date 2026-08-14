Orlando Arcia regresa a Caribes: estos son sus números de por vida con ellos en la LVBP

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Hay regresos que van más allá de un simple movimiento entre equipos. Para Orlando Arcia, volver a vestir el uniforme de Caribes de Anzoátegui significa reencontrarse con la organización que le abrió las puertas del beisbol profesional y con la tierra donde nació.

El oriundo de Anaco retornó a la Tribu tras un cambio con los Leones del Caracas y defenderá sus colores después de varios años de distancia. Justamente, ese último encuentro con la Tribu se dio en la temporada 2018-2019.

Arcia regresa a casa para aumentar sus números

Como muchos recordarán, Orlando Arcia debutó con Caribes de Anzoátegui en la campaña 2014-2015. Con 19 años protagonizó su mejor zafra ofensiva con ellos, ya que estableció sus mejores marcas personales en cuanto a jonrones (7), carreras impulsadas (28) y carreras anotadas (31).

A partir de entonces comenzó a construir una relación especial con la afición oriental, algo que se fortaleció en las zafras 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019.

Ahora, después de haber tomado otro camino en la LVBP y consolidarse como grandeliga, Orlando Arcia regresa al equipo que le dio su primera oportunidad profesional. Su historia con la Tribu ya dejó números importantes y esos registros son los que recibirá nuevamente Caribes con su retorno.

Números de por vida de Orlando Arcia con los Caribes de Anzoátegui

131 juegos

491 turnos al bate

140 hits

28 dobles

4 triples

11 jonrones

71 carreras impulsadas

75 carreras anotadas

5 bases robadas

51 bases por bolas

72 ponches

.285 AVG

.352 OBP

.426 SLG

.778 OPS