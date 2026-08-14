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Orlando Arcia regresa a Caribes: estos son sus números de por vida con ellos en la LVBP

El grandeliga vuelve a la organización que le dio la oportunidad de convertirse en profesional en el torneo venezolano

Por

Theoscar Mogollón González
Jueves, 13 de agosto de 2026 a las 08:50 pm
Orlando Arcia regresa a Caribes: estos son sus números de por vida con ellos en la LVBP
Foto: orlandoarciatwins3
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Hay regresos que van más allá de un simple movimiento entre equipos. Para Orlando Arcia, volver a vestir el uniforme de Caribes de Anzoátegui significa reencontrarse con la organización que le abrió las puertas del beisbol profesional y con la tierra donde nació.

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El oriundo de Anaco retornó a la Tribu tras un cambio con los Leones del Caracas y defenderá sus colores después de varios años de distancia. Justamente, ese último encuentro con la Tribu se dio en la temporada 2018-2019.

Arcia regresa a casa para aumentar sus números

Como muchos recordarán, Orlando Arcia debutó con Caribes de Anzoátegui en la campaña 2014-2015. Con 19 años protagonizó su mejor zafra ofensiva con ellos, ya que estableció sus mejores marcas personales en cuanto a jonrones (7), carreras impulsadas (28) y carreras anotadas (31).

A partir de entonces comenzó a construir una relación especial con la afición oriental, algo que se fortaleció en las zafras 2015-2016, 2016-2017 y 2018-2019.

Ahora, después de haber tomado otro camino en la LVBP y consolidarse como grandeliga, Orlando Arcia regresa al equipo que le dio su primera oportunidad profesional. Su historia con la Tribu ya dejó números importantes y esos registros son los que recibirá nuevamente Caribes con su retorno.

Números de por vida de Orlando Arcia con los Caribes de Anzoátegui

  • 131 juegos
  • 491 turnos al bate
  • 140 hits
  • 28 dobles
  • 4 triples
  • 11 jonrones
  • 71 carreras impulsadas
  • 75 carreras anotadas
  • 5 bases robadas
  • 51 bases por bolas
  • 72 ponches
  • .285 AVG
  • .352 OBP
  • .426 SLG
  • .778 OPS

Foto: Baseball Reference

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