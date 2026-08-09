LMB: Orlando Arcia estrena su cuenta jonronera

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Después de varios años de servicio en las Grandes Ligas, Orlando Arcia comenzó una nueva aventura en la Liga Mexicana de Beisbol y en la reciente jornada estrenó su cuenta de imparables, tras conectar su primer cuadrangular.

En su primera liga veraniega fuera de los Estados Unidos, el pelotero de Anaco, estado Anzoátegui, recibió la oportunidad con los Diablos Rojos de México, equipo donde milita el emblemático Robinson Canó.

Orlando Arcia pega enorme vuelacercas

Luego de unos dos primeros compromisos en blanco, el infielder venezolano dejó una muestra de que ya está adaptándose al pitcheo del torneo azteca con un enorme batazo.

En su segundo turno de la noche, el venezolano estiró por completo sus brazos ante un slider afuera y logró darle con lo grueso para mandar la pelota a volar a más de 400 pies de distancia por todo el jardín central, colocando el encuentro parcialmente contra los Guerreros de Oaxaca 5 carreras por 4, el cual culminó 13-11 a favor de los Diablos Rojos.

El infielder venezolano recibió una ovación de pie de parte de los seguidores de la novena roja y el primero en recibirlo antes de entrar al dugout fue justamente Canó, quien, como buen capitán, quiso transmitirle mayor confianza de cara a los próximos turnos.

Arcia espera que este sea el primero de muchos batazos productivos, necesarios para llenar las expectativas que trae con su cartel de ex MLB, que incluso asistió a un Juego de Estrellas.