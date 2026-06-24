LVBP: Esto dice Orlando Arcia sobre su regreso a Caribes

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Orlando Arcia fue traspasado recientemente a Caribes de Anzoátegui, el equipo que le dio la oportunidad de debutar en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y este martes habló por primera vez, tras su regreso a la novena oriental.

El "Menor" se va a la "Tribu" junto a Gabriel Noriega, mientras que a Leones del Caracas llegarán dos prospectos: el primera base Josué Briceño y el lanzador derecho Raimon Gómez.

Esto dice Orlando Arcia tras su regreso a Caribes:

Sobre su regreso a su primer equipo en Venezuela y a su estado (Anzoátegui), el infielder de 31 años se mostró contento. "Estoy muy contento de volver al equipo que me dio la primera oportunidad. Agradecido con Dios y con la gerencia", resaltó, en una entrevista con la periodista Georgeny Pérez.

Aunado a eso, comentó: "Recibí la noticia muy bien. Sé que esto es un negocio, pero lo que tengo en mi mente, es que no importa con que equipo esté, siempre voy a dar todo por ese equipo". Arcia, es oriundo de Anaco y por lo tanto, está sumamente contento porque su familia podrá asistir a sus juegos y al respecto, dio su primera sorpresa para el conjunto de Caribes.

"Ya hablé con Asdrúbal (Cabrera), de verdad estoy muy animado y creo que me reportaré más temprano que todos los años", sorprendió Orlando, quien concluyó pidiendo apoyo a la afición de cara l venidero torneo.

Orlando Arcia debutó en la LVBP en la 2014/2015, justamente con la franquicia oriental, con quienes jugó tres campañas más, antes de ser enviado a Leones. Ahora vuelve, con mucho más recorrido y una experiencia notable.