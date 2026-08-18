LVBP: Leandro Pineda apunta a jugar con Magallanes desde el primer día

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero venezolano Leandro Pineda mantiene la mirada puesta en el beisbol venezolano. A pesar de encontrarse en plena etapa de desarrollo en el sistema de Ligas Menores con los Nacionales de Washington, el patrullero tiene clara su meta para la próxima temporada de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional: vestir el uniforme de los Navegantes del Magallanes desde la jornada inaugural.

Un cierre de temporada que sustenta sus aspiraciones

Pineda, de 24 años de edad, viene de concretar una actuación destacada en la antesala de las Grandes Ligas. Su desempeño con la sucursal Triple A de la organización capitalina dejó números que respaldan la evolución de su juego ofensivo.

En los días finales del calendario regular, el bateador zurdo exhibió un promedio de bateo de .311 y un porcentaje de slugging de .623. Su producción incluyó cinco largometrajes, cuatro dobles y 14 carreras remolcadas en un lapso de 23 compromisos, 18 de ellos en el alineación titular.

Impacto ofensivo en poco tiempo

La capacidad para generar extrabases de forma constante fue una de las notas altas en la actuación del patrullero. En solo 18 titularidades, Pineda demostró un impacto inmediato con el madero, factor que fortalece su perfil con miras a encarar la zafra 2026-2027 en el circuito local.

Este rendimiento en la categoría más alta de las filiales de Washington refleja una madurez en el cajón de bateo que el jugador busca trasladar al terreno venezolano.

La prioridad de vestirse de eléctrico

Pese a las exigencias que implica el calendario en Estados Unidos y la búsqueda de un cupo en el equipo grande de los Nacionales, Pineda no pierde de vista su compromiso con la afición bucanera. El prospecto se alista para afrontar la que sería su tercera experiencia en la LVBP.

El factor permisos y la planificación

La intención del jugador es incorporarse a las prácticas de la nómina turca con la debida anticipación, sujeto a los lineamientos que establezca su organización en las Mayores.

El propio pelotero enfatizó la relevancia de sumarse temprano al grupo para completar una preparación óptima y contribuir a los objetivos del cuerpo técnico encabezado por la gerencia eléctrica. Asimismo, destacó el valor personal que representa accionar frente a la fanaticada local y junto a su entorno familiar.

El panorama de Pineda con Navegantes del Magallanes

La adición de un bate zurdo con fuerza y rodaje en Triple A representa un recurso significativo para la estructuración del roster de Magallanes. La presencia de Pineda desde el mes de octubre otorgaría mayor profundidad a los jardines y una opción de peso para el medio de la alineación.