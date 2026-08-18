LVBP definirá el futuro de su programa antidopaje en la Convención Anual

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La LVBP se prepara para tomar decisiones importantes de cara a la temporada 2026-2027, en una Convención Anual que reunirá nuevamente a los representantes de los ocho equipos del circuito. Entre los temas que estarán sobre la mesa aparece uno que ha generado debate dentro de la liga: el programa antidopaje.

El programa antidopaje, bajo revisión

El presidente de la LVBP, Giuseppe Palmisano, informó que la continuidad del programa para la próxima temporada será discutida durante la Convención Anual, que se celebrará del 4 al 6 de septiembre en Margarita. La fecha ya había sido reprogramada por la liga y servirá para definir distintos aspectos de la campaña 2026-2027.

De acuerdo con la información conocida, existen voces dentro de la liga que consideran conveniente derogar el programa antidopaje, debido a los obstáculos judiciales y logísticos que ha generado. La decisión, sin embargo, quedará en manos de los representantes durante la Convención.

Palmisano también adelantó qué ocurrirá con los casos correspondientes a la pasada temporada. “Se hará público tras la Convención Anual el 5 y 6 de septiembre en Margarita”, señaló en referencia a toda la información relacionada con los resultados positivos y el programa antidopaje de la campaña anterior.

De esta manera, la reunión en Margarita no solo servirá para definir las condiciones de la próxima temporada, sino que también marcará un punto clave para conocer el futuro del programa antidopaje de la LVBP y los resultados de su aplicación durante la zafra 2025-2026.