MLB: ¿Será Shohei Ohtani el MVP de la Liga Nacional? La carrera se aprieta

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Shohei Ohtani volvió a poner su nombre en el centro de la discusión por el MVP de la Liga Nacional con sus actuaciones más reciente. El japonés conectó su cuadrangular número 30 de la temporada y mantiene una producción ofensiva que, sumada a su extraordinario rendimiento como lanzador antes de su lesión, le permite seguir aspirando a conquistar nuevamente el premio.

La gran pregunta, sin embargo, es si todo eso será suficiente. A día de hoy, Ohtani tiene argumentos sólidos, pero la carrera dejó de depender exclusivamente de su figura.

Ohtani tiene los números, pero perdió terreno

Como bateador, el nipón presenta una línea de .294/.390/.558, con 30 jonrones, 80 carreras impulsadas y 82 anotadas en lo que va de zafra. Además, su .948 de OPS también lo mantiene entre los mejores bateadores del Viejo Circuito.

El problema para su candidatura está en el otro lado de su condición de jugador de dos vías. Y es que Ohtani tiene marca de 8-2 y 1.79 de efectividad en 14 aperturas, pero no lanza desde el 3 de julio debido a una lesión en la rodilla, por lo que su volumen como pitcher quedó limitado.

Y ahí aparece una diferencia importante respecto a sus campañas anteriores: el Ohtani lanzador ya no está acumulando innings mientras el Ohtani bateador continúa produciendo. Para un premio que busca reconocer al jugador más valioso de la temporada, esa ausencia puede pesar frente a candidatos que han tenido una participación más completa.

Aun así, resulta difícil descartarlo. 30 jonrones, 80 impulsadas, 82 anotadas y un OPS cercano a .950, acompañados por una efectividad de 1.79 antes de su lesión, conforman un expediente que cualquier otro candidato envidiaría.

Crow-Armstrong es ahora el rival que más amenaza a Ohtani

El principal obstáculo para que Ohtani consiga su tercer MVP de la Liga Nacional es Pete Crow-Armstrong. El jardinero de los Cachorros de Chicago llega a la jornada de este miércoles con 31 jonrones, 79 impulsadas, 31 bases robadas y .930 de OPS, además de aportar un valor defensivo de primer nivel en el jardín central.

Su temporada también tiene un peso particular porque combina 30 jonrones y 30 bases robadas, algo que ya consiguió en 2025 y que vuelve a ponerlo en una categoría ofensiva poco común. Además, su WAR ronda las 7.8 victorias, una de las cifras que más fortalece su candidatura.

Kyle Schwarber aparece como otro nombre importante, principalmente por su producción de poder: lidera el circuito con 37 jonrones y suma 74 impulsadas, aunque su promedio de .247 y su .896 de OPS hacen que su candidatura sea menos completa que la de Ohtani o Crow-Armstrong.

Por eso, si la votación fuera hoy, Crow-Armstrong tendría una ligera ventaja sobre Ohtani. El propio debate actual alrededor del premio se ha reducido prácticamente a ellos dos, con el jardinero de Chicago tomando fuerza en las últimas semanas.

Pero la temporada todavía tiene camino por recorrer. Shohei Ohtani conserva estadísticas suficientes para ser MVP; lo que necesita es que su producción ofensiva siga creciendo y que la ausencia del montículo no termine siendo demasiado costosa frente al valor integral que está ofreciendo Crow-Armstrong.