MLB: Philadelphia Phillies firman a este ex lanzador de los Yankees

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Los Philadelphia Phillies encontraron una alternativa para reforzar su cuerpo de lanzadores en la recta final de la temporada 2026. El zurdo agente libre Néstor Cortés llegó a un acuerdo con la organización para firmar un contrato de Grandes Ligas, de acuerdo con el periodista de MLB Network, Jon Heyman.

La incorporación llega en un momento importante para Philadelphia y no es para menos, ya que busca profundidad en su pitcheo, tanto en el abridor como en el relevo, pensando en el tramo decisivo de la campaña.

Néstor Cortés firma con Philadelphia

El zurdo de 31 años no ha lanzado en las Mayores durante 2026 mientras se recuperaba de una cirugía realizada en octubre pasado por un desgarro en el tendón del bíceps de su brazo de lanzar. Su regreso representa, por tanto, mucho más que un cambio de equipo: es la posibilidad de volver a demostrar que puede ser un recurso confiable en el máximo nivel.

La última temporada de Cortes tuvo un recorrido complicado. El cubano pasó por los Milwaukee Brewers y los San Diego Padres respectivamente, pero terminó con récord de 2-4 y efectividad de 6.29 en ocho aperturas.

En su carrera de Grandes Ligas, Cortes acumula marca de 35-25 y efectividad de 3.94 en 143 juegos, 94 de ellos como abridor. Esos antecedentes explican por qué Philadelphia decidió apostar nuevamente por su brazo en una etapa tan importante del calendario.

Finalmente, para Néstor Cortés, la llegada a Philadelphia abre una nueva página después de meses difíciles. Para los Phillies, significa sumar experiencia y profundidad justo cuando cada uno está haciendo todo lo posible para alcanzar la postemporada.